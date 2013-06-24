Фахівці Укрзалізниці долучилися до роботи круглого столу “Дитина в біді: як діяти та комунікувати” для вироблення шляхів запобігання самоушкодженню дітей. Це вже другий захід, покликаний розробити дієві шляхи запобігання самоушкодженню дітей, визначити комунікаційну рамку для висвітлення пов’язаних із цим соціальним явищем аспектів. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Круглий стіл було організовано координаційним центром з психічного здоров’я КМУ, представництвом ЮНІСЕФ в Україні, Всеукраїнською комунікаційною програмою ментального здоров’я за ініціативою Олени Зеленської “Ти як?”.

На жаль, деколи залізниця стає знаряддям навмисного самоушкодження, тому компанія вживає заходів інженерного обмеження доступу до небезпечних місць, а також проводить роз'яснювальну роботу про те, що з будь-якої ситуації є вихід і життя — це найцінніше, що є в нас.

“Наші локомотивні бригади постійно проходять тренінги та інструктажі, спрямовані на запобігання можливому наїзду поїзда на людей, які з якихось причин опинилися на коліях або мають виражений намір вчинити на залізниці навмисне самоушкодження. Загибель людини (особливо дитини) на залізниці — це величезний стрес для машиніста та його помічника. Зазвичай члени локомотивної бригади потребують тривалої реабілітації. Нам також варто говорити про те, що від порушення правил поведінки на залізниці страждають і її працівники, через призупинення руху — пасажири та компанія в цілому”, – поінформував учасників заходу заступник директора департаменту безпеки руху, охорони праці та екологічної безпеки Укрзалізниці Тарас Пасічник.

Представники Міністерства освіти та науки України, Міністерства внутрішніх справ та Національної поліції, громадських організацій, науковці-психологи, практикуючі лікарі-психотерапевти, залізничники конкретизували алгоритми реагування своїх відомств і служб на випадки вчинених самоушкоджень, впроваджувані профілактичні заходи, юридичне та методичне унормування аспектів їхньої роботи, маршрути допомоги постраждалим та підтримки членів родин травмованої чи загиблої особи.

Подібні заходи мають конкретне практичне значення й невдовзі будуть втілені у потужні організаційні та інформаційні кампанії, мета яких — нагадати суспільству про важливість кожного життя та вказати на шляхи виходу з будь-якої життєвої ситуації.