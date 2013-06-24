Укрзалізниця повністю забезпечена мастильними матеріалами та оливами. Товариство успішно завершило всі тендери на закупівлю цієї номенклатури. Крім того, зміна підходів до тендерів та публічність дозволили ліквідувати всі так звані «заточки», які існували раніше. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

«Цього року компанія вже має стабільний запас мастильних матеріалів для роботи та успішного входження в осінньо-зимовий період. Перед оголошенням тендерів ми провели велику роботу з виробниками та постачальниками. Це зустрічі у форматі круглих столів та інші формати дискусій. Зокрема, змінили підходи до формування замовлень, врахували всі побажання й маємо результат: у серпні 2023 року було оголошено 10 закупівель цих матеріалів, 100% з яких завершились успішно», — наголосив директор департаменту закупівель АТ «Укрзалізниця» Андрій Токар.

Так, на зазначених торгах на загальну оголошену суму 111 млн грн середня економія від цін минулого року склала 20 млн грн, а від очікуваної вартості — 11 млн грн. Крім того, максимальна економія по одній позиції під час проведення торгів склала 35%. На один із тендерів прийшло 6 учасників.

Також Укрзалізниця зафіксувала досить жваву конкуренцію під час тендерів на постачання мастильних матеріалів: у 10 тендерах перемогли 5 різних компаній.

Нагадаємо, що Укрзалізниця продовжує очищуватися від олігархічно-корупційного впливу. Вже близько 70% у грошовому еквівалентірічних закупівель операційних матеріально-технічних ресурсів за основними позиціями проводяться за прямими договорами з виробниками та на конкурентних торгах через систему Prozorro. Зокрема, це дизельне пальне, природний газ, електроенергія, деякі запасні частини й оливи.