Філія «Центр транспортної логістики» АТ «Укрзалізниця» та молдовський залізничний оператор Calea Ferată din Moldova (CFM) уклали договір, завдяки якому Укрзалізниця зможе надавати комплекс послуг з організації перевезень вантажів транзитом по території Молдови в усіх сполученнях. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

«Перемовини з колегами з Молдови завершились успішно, і новим договором ми зафіксували домовленість про надання нашою компанією повного комплексу послуг транзитних перевезень вантажів через Молдову. Відтепер вантажовідправник отримає послугу «єдиного вікна» і йому не потрібно буде укладати окремі договори на оренду вагонів, експедирування, шукати контрагента, ми надаватимемо комплексний сервіс перевезення по території як України, так і Молдови», — наголосив член правління АТ «Укрзалізниця» Вячеслав Єрьомін.

За його словами, це дозволить підсилити наші експортні можливості та наростити обсяг перевезень стратегічно важливих експортних вантажів.

Так, вантажовідправникам для отримання вищезазначених послуг необхідно укласти договір про надання транспортно-експедиторських послуг. Умови виконання обсягів та можливі знижки обумовлюватимуться в протоколі погодження договірної ціни між замовником послуги та філією «ЦТЛ».

Більш детальну інформацію вантажовідправники зможуть отримати у філії ЦТЛ за номерами телефону: +38 044 406 93 05 та +38 044 406 93 53.

Нагадаємо, що Укрзалізниця запропонувала вантажовласникам нову послугу перевезенняконтейнерів інтермодальними маршрутними поїздами до польського морського порту Гданськ з чотирьох українських міст: Києва, Одеси, Дніпра та Вінниці.