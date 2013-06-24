У листопаді 2023 року Укрзалізниця перевезла на 33,8% більше вантажів, ніж за такий самий період 2022-го. Зростання показників відбувається не тільки у внутрішніх перевезеннях, а й в експорті.

«Обсяг залізничних перевезень — один із ключових індикаторів економічного відновлення. Зростання показників перевезень, який бачимо, — підтвердження цього. Зокрема, надзвичайно важливо бачити підвищення експорту. За листопад Укрзалізниця має приріст у цьому напрямі більш як наполовину.

Абсолютний рекорд з початку повномасштабного вторгнення. На експорт було перевезено 2,4 мільйона тонн зерна, що на 13% більше, ніж за той самий період 2022 року, і на 40,4% більше, як у жовтні 2023-го. Це надзвичайно важливий прогрес не тільки для України, а й для всіх тих, хто розраховує на наше зерно за кордоном», — зазначив віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Кількість перевезень розподілено так: внутрішнє сполучення — 7,3 мільйона тонн (+19% до листопада 2022-го); експорт — до 6 мільйонів тонн (+56,2%); імпорт — до 679 тисяч тонн (+35,4%); транзитні перевезення — до 65,5 тисячі тонн.

Найбільше в загальному обсязі перевезень всередині країни й на експорт за листопад 2023 року перевезено зерна — 3 мільйони тонн (+13%). Перевезення зернових у напрямку морських портів у листопаді становили 1,7 мільйона тонн, що в 1,7 раза більше порівняно із жовтнем цього року. Однак перевезення через сухопутні прикордонні переходи зменшилися на 4,2% до 0,72 мільйона тонн.

Після зерна серед перевезень лідирують залізна і марганцева руди, кам’яне вугілля, повідомляє Мінінфраструктури.