До ветеранського обʼєднання увійдуть працівники, які брали безпосередню участь у бойових діях і вже пройшли або проходять шлях повернення до роботи. Про це йшлося на зустрічі бійців-залізничників з головою правління АТ «Укрзалізниця» Євгеном Лященком та головою Профспілки залізничників і транспортних будівельників України Олексієм Семерунем. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

«У лавах Сил оборони України служать понад 10 тисяч залізничників, які захищають Україну. Для нас важливо повернути наших людей до роботи та створити їм максимально комфортні умови для адаптації на робочих місцях, незалежно від того, чи це раніше зайняті посади, або нові професії. Важливо забезпечити підтримку керівництва та трудових колективів на місцях, щоб наші ветерани відчували повагу, на яку вони заслуговують.

Вже близько 700 наших перших демобілізованих колег повернулися до роботи. І ніхто краще за них не розуміє, що додатково варто змінювати в компанії, щоб їхні побратими, які будуть надалі повертатися до Укрзалізниці, отримували ще більше розуміння, підтримки та можливостей.

Створення осередку ветеранів Укрзалізниці, їх залучення як для розв'язання проблемних питань, так і для спільної реалізації системних змін – наша мета та нагальне завдання.

Спільно ми зрозуміємо, як допомогти тим, хто повернеться з війни у майбутньому, як пережити втрати рідних, як змінити робоче середовище та створити дружню корпоративну культуру, яка буде відкритою для наших героїв та героїнь», — зазначив голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко.

Голова профспілки Олексій Семерунь додав, що важливо вже зараз розпочати цей процес, щоб крок за кроком напрацювати дієву систему, яка допоможе залізничникам, котрі повернуться з фронту, адаптуватися до цивільного життя. «Ми підтримуємо цю ініціативу та будемо всіляко сприяти її впровадженню», — зауважив Олексій.

Дякуємо нашим героям за сміливість та відданість Україні.