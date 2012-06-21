З початку року кількість вантажного рухомого складу ПАТ "Укрзалізниця" збільшилася на 419 одиниць.
Про це повідомляє прес-служба компанії.
Зокрема, філія "Дарницький вагоноремонтний завод" побудувала 228 піввагонів, філія "Панютинський вагоноремонтний завод" – 117 напіввагонів та 2 обкотишовози, філія "Стрийський вагоноремонтний завод" – 52 напіввагони.
Крім того, філія "Центр транспортного сервісу "Ліски" придбала 20 фітингових платформ виробництва дніпровського підприємства ПАТ "Дніпровагонмаш".
"Це перша партія вантажних вагонів, якими поповнився парк Укрзалізниці цього року. Новий рухомий склад уже надійшов на регіональні філії та прийнято в експлуатацію", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, у 2016 році "Укрзалізниця" збільшила робочий парк вантажних вагонів на 4 тисячі – з 66 тисяч до 70 тисяч одиниць.