Крюковські вагонобудівники передали Укрзалізниці три перших пасажирських вагона купейного типу моделі 61-779, повідомляє прес-служба Крюківського вагонобудівного заводу.
Як наголошується, всього до кінця року завод повинен поставити замовнику – недавно створеній філії Укрзалізниці «Пасажирська компанія», що об'єднала в собі підрозділи пасажирських перевезень всіх шести регіональних філій, – 38 купейних пасажирських вагонів.
«У нових вагонах на прохання залізничників фахівці КВБЗ модернізували роботу системи опалення в автоматичному режимі, передбачили установки додаткових фільтрів для очищення води не тільки в мережі, але і в системі водяного пожежогасіння, а вікна в купе обладнали кватирками. У вагонах також встановлено комбінований кип'ятильник безперервної дії для приготування окропу – гарячий чай для пасажирів в будь-який час», – йдеться у повідомленні.
Завдяки тісній співпраці технічних служб Укрзалізниці та КВБЗ, нові пасажирські вагони стали комфортнішими і зручнішими не лише для пасажирів, але і для працівників експлуатаційних служб залізничного відомства.