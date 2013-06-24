Кабінет Міністрів за ініціативи Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури ухвалив рішення скерувати Укрзалізниці 100 млн євро в рамках нової бюджетної програми. Про це повідомляє Урядовий портал.

Це кредитні кошти від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ). Вони надійшли згідно з укладеною в 2016 році Угодою між Україною та ЄІБ щодо модернізації української залізниці. Гроші підуть на будівництво, модернізацію та ремонт об’єктів залізничної інфраструктури, а також на придбання вантажних вагонів та інших засобів для перевезень.

Залізничний транспорт наразі – основний перевізник пасажирів та вантажів в Україні. Він відіграє ключову роль у обороноздатності та підтримці економіки.

Нагадаємо, Європейський інвестиційний банк – один із найбільших кредиторів України. На сьогодні портфоліо проектів, які реалізує ЄІБ з українським державним, комунальним секторами та бізнесом, сягає понад 7 мільярдів євро.

Довідково

У червні 2023 р. Європейський інвестиційний банк і Укрзалізниця підписали грантову угоду Європейського Союзу у розмірі 6,7 млн євро для нагальних потреб залізничного транспорт в Україні.