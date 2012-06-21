Новостворена філія «Пасажирська компанія» ПАТ «Укрзалізниця» об'єднала все пасажирське господарство компанії. Про це повідомив директор з пасажирських перевезень Укрзалізниці Ігор Романків, передає прес-служба УЗ.
На початку липня 2017 року повноцінно запрацювала філія «Пасажирська компанія», до складу якої увійшло пасажирське господарство всіх шести регіональних філій.
За словами пана Романківа, пасажирська компанія дозволить Укрзалізниці більш раціонально управляти всім рухомим парком і пасажирським комплексом.
«Наприклад, раніше регіональні філії самостійно керували пасажирськими вагонами, і часто виникали ситуації, що на одних залізницях був дефіцит вагонів, а на інших рухомий склад простоював. Зараз ми будемо оперативно управляти всім парком і реагувати на всі потреби», — заявив па нРоманків.
Укрзалізниця заявляє, що для пасажирів нововведення також будуть позитивними.
Відзначається, що УЗ домоглася 12% зростання пасажироперевезень при зменшенні парку вагонів.
Варто зазначити, що пасажирські перевезення за перше півріччя 2017 року заподіяли Укрзалізниці збитки на суму 5,4 млрд грн, що на 30% вище торішнього показника.