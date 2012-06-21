Поїзд курсуватиме від Києва через Мінськ (Білорусь), Вільнюс (Литва), Ригу (Латвія) до Талліна (Естонія). У перспективі новий поїзд може бути продовжений до Одеси. Але коли його взагалі запустять, поки що невідомо.
Про це сьогодні, 6 червня, заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян. На брифінгу він розповідав про інфраструктурну готовність України до запровадження безвізового режиму з Євросоюзом, пише «Центр транспортних стратегій».
Також Україна має плани запустити поїзд Ужгород-Кошице (Словаччина), Мукачево-Будапешт(Угорщина), Київ-Софія (Болгарія). Вже курсують поїзди до Польщі.