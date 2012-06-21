В Укрзалізниці припускають, що вартість квитків на популярні напрямки може значно зрости — на 15—25%, повідомляє РБК-Украина з посиланням на заяву голови наглядової ради ПАТ «Укрзалізниця» Євгена Кравцова.
«УЗ не буде просто проводити індексацію, наприклад, на 20% на всі квитки. Це буде зроблено вибірково. Там, де необгрунтовано низькі ціни, вони будуть значно підвищені на 15—25%. По інших напрямках, де немає попиту і необхідно залучати пасажирів, можливе зниження цін», — сказав пан Кравцов.
Таким чином, за словами пана Кравцова, хочуть рівномірно розподілити по днях пасажиропотік.
«Наприклад, це може бути на такому завантаженому напрямку, як-от Київ — Одеса. Але на менш завантажених, наприклад, Одеса — Херсон може статися здешевлення. Крім того, можливе зниження цін на маршрути в Західній Україні, де висока конкуренція з іншими видами транспорту», — сказав голова наглядової ради Укрзалізниці.
Він також додав, що в рамках стратегії УЗ на 2017—2021 роки близько 50% вагонів повинні або пройти повну модернізацію, або їх мають замінити на нові.
«За п'ять років кожен другий вагон буде оновлено. Крім того, ми зробимо акцент на розвитку швидкісного руху. Якщо зараз денним швидкісним рухом користуються 25—30% пасажирів, то до 2021 року ми повинні підняти цей показник до 45—50%. Це дуже амбітна мета. Для цього необхідно закупити новий рухомий склад і забезпечити необхідну інфраструктуру для руху», — сказав пан Кравцов.