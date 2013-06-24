Укрзалізниця зареєструвала залізничного оператора для роботи на європейському ринку. Європейський оператор матиме назву Ukrainian Railways Cargo Poland і здійснюватиме перевезення Україною та європейськими країнами.

«Нині європейський напрямок залізничних перевезень для України — питання швидкої логістики та підтримки української економіки. Створення європейського оператора дасть змогу значно покращити управління вантажоперевезеннями на європейському напрямку. Паралельно модернізуємо прикордонну інфраструктуру, збільшуючи її пропускну здатність», — зазначив віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Заплановано, що Ukrainian Railways Cargo Poland на першому етапі роботи займатиметься таким: надання комплексної послуги вантажоперевезень, координація роботи з європейськими операторами, вантажовласниками, прикордонними переходами, контроль рухомого складу товариства за кордоном.

«Інтегруємо систему вантажних залізничних перевезень України в європейський простір та починаємо розбудову повноцінного оператора вантажних перевезень на території країн Євросоюзу. Головним принципом роботи нашого міжнародного підрозділу будуть тісні зв’язки з іноземними партнерами, прозорість та конкуренція задля гідного представлення Укрзалізниці на міжнародній арені», — зазначив голова правління Укрзалізниці Євген Лященко.

Довгострокова стратегія роботи міжнародного підрозділу перебуває на фінальній стадії розроблення, її затвердить найближчим часом наглядова рада Укрзалізниці, повідомляє Мінінфраструктури.

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