У новому графіку руху поїздів на 2024 рік Укрзалізниця призначає 14 нових рейсів: 11 внутрішніх та 3 міжнародних. Крім того, передбачено покращення 19 рейсів по Україні та за кордон, нові сполучення для регіонів. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

“Пасажирські перевезення — це один з основних напрямків діяльності компанії та наша соціальна місія. Розуміючи це, ми постійно розвиваємось: призначаємо нові поїзди, оновлюємо рухомий склад та пропонуємо додаткові сервіси. У новому сезоні наших пасажирів чекають нові міжнародні поїзди Дніпро — Хелм, Чоп — Відень та Чоп — Прага. Загалом за час війни ми відбудували широку мережу міжнародних маршрутів. За обсягами практично компенсували трафік регулярних авіаційних рейсів. Також продовжимо розвивати й хабову модель перевезень як для внутрішніх рейсів, так і для міжнародних. Так, за обсягами перевезених пасажирів ми вже повернулися на рівень 2021 року. Розвиваючи міжнародне сполучення, відкриваючи нові маршрути всередині країни, ми зміцнюємо звʼязок усіх регіонів та залишаємося завжди напоготові приїхати туди, де це буде необхідно», — зазначив голова правління АТ “Укрзалізниця” Євген Лященко.

Новий графік руху поїздів на 2024 рік розробляється з урахуванням відгуків пасажирів. Понад 7000 користувачів мобільного застосунку УЗ дали свої пропозиції цієї осені. Основний акцент було зроблено на покращенні дефіцитних сполучень: міжнародних та гірських. Саме гірський напрямок на піку літнього сезону став найбільш популярним серед організованих груп дітей на оздоровленні з прифронтових регіонів, а також військовослужбовців у заслужених відпустках.

Серед ключових оновлень міжнародного напрямку:

- призначення нового поїзда №119/120 Дніпро — Хелм зі зручною стиковкою в напрямку Варшави, що на цілих 4 години пришвидшує дорогу для дніпрян до столиці Польщі порівняно зі сполученням через Перемишль;

- розвиток хабового сполучення через Чоп: нові міжнародні поїзди Чоп — Відень та Чоп — Прага стикуються одразу з низкою поїздів по Україні.

Призначено також низку внутрішніх маршрутів по Україні:

№51/52 Одеса — Запоріжжя, що курсуватиме через день, даючи в тому числі дніпрянам додаткову опцію подорожі до Одеси.

№129/130 Кременчук — Чернівці, що курсуватиме через день. Чернівці вперше отримають пряме сполучення з Кременчуком та альтернативну можливість дістатися Києва та інших міст на шляху прямування.

№216/215 Запоріжжя — Чернівці, що курсуватиме щоденно та поєднає Буковину з Івано-Франківськом, Львовом, Дніпром та Запоріжжям.

№193/192 Кривий Ріг — Ясіня, що курсуватиме через день та вперше поєднає прямим сполученням Криворіжжя з Карпатами.

№345/346 Ужгород — Чернівці, що курсуватиме щоденно та дозволить відновити історичне пряме сполучення Закарпаття з Буковиною через популярний гірськолижний курорт у Славську.

№28/27 Київ — Мукачево, закладений у розкладі на пікові дати, поєднає столицю зі Славськом і Закарпаттям новим денним сполученням.

№145/146 Суми — Рахів дасть сполучення півночі з гірськолижними курортами Прикарпаття та Закарпаття.

№365/366 Луцьк — Рахів дозволить мешканцям Луцька та Рівного отримати сполучення з Моршином, Долиною, Калушем, Франківськом, Яремче, Буковелем, Ворохтою. А ще Львів отримає максимально зручне сполучення з гірською місцевістю.

№368/367 Луцьк — Ужгород дасть сполучення Луцьку зі Львовом, Мукачевом та Чопом.

Інтерсіті №747/748 Київ — Тернопіль курсуватиме щоденно й дасть комфортне ранкове та вечірнє сполучення для жителів Тернополя, Хмельницького, Вінниці зі столицею.

Інтерсіті №745/746 Київ — Львів, який гарантує довгоочікуване ранкове сполучення Львова та Києва.

Популярні поїзди Укрзалізниці, що мали успіх у минулому графіку, стають щоденними: №5/6 Запоріжжя — Ясіня, №40/39 Запоріжжя — Солотвино та поїзд Луцьк — Ужгород, який у новому графіку отримав нову нумерацію 368/367.

Також покращення графіків та маршрутів стосується цілої низки поїздів популярних гірських напрямків як єдиної безпечної локації для відновлення та перезавантаження українців. Так, наприклад, поїзд №25/26 Одеса — Рахів отримав більш зручне вечірнє відправлення з Одеси о 18:20 замість 14:02, а маршрут поїзда №357/358 Київ — Ворохта буде подовжено до станції Ясіня, звідки починаються популярні рейси в гори.