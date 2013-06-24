Укрзалізниця шукає можливості щодо розширення залізничних коридорів до портів Балтії. Наразі порти Литви мають значний незадіяний потенціал і організація конкурентного альтернативного маршруту для доставки української аграрної продукції та металопрокату до морських портів Балтії, а також для імпорту енергоносіїв до України може стати перспективною довгостроковою стратегією. Про це заявив голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко під час зустрічі з представниками Литовської залізниці. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Це досить складний і довготривалий проєкт, адже треба вирішувати тарифну та інфраструктуру складові цього напрямку. За вартістю він має стати конкурентним у порівнянні з напрямком до портів Польщі. На першому етапі потрібно отримати від ЄС субсидіювання різниці в тарифі та реалізувати низку інфраструктурних поліпшень для збільшення його пропускної спроможності, у першу чергу, це будівництво пунктів для перестановки візків, адже на маршруті ми вимушені двічі змінювати колісні пари відповідно до ширини колій. В Україні та Литві вона становить 1520, а в Польщі — 1435”, — розповів Євген Лященко.

Також потрібно перенести функцію контролю, зокрема фітосанітарного, у місця призначення вантажу. Це також сприятиме безпечному та швидкому транзиту.

Якщо вдасться реалізувати перший етап та зацікавити клієнтів на регулярні перевезення через порт Клайпеди, то наступним кроком може бути розбудова залізничного сполучення України з балтійськими портами в рамках європейської ініціативи шляхів солідарності «Solidarity Lanes» ЄС — Україна. Це дозволить впровадити «зелений коридор» для вантажів з України до балтійських портів, а також закріпити додатковий стратегічний маршрут для подолання продовольчої кризи й забезпечення енергетичної безпеки Європи та України.

Для виконання поставлених завдань уже розробляється план реалізації залізничних проєктів спільно з країнами Європейського Союзу. Зокрема, Укрзалізниця розпочала роботу над вирішенням вищевказаних проблем у червні поточного року, ЄС вперше в історії виділив кошти Україні на реалізацію залізничних проєктів задля розвитку й розбудови найперспективніших прикордонних переходів.

Нагадаємо, 9 травня 2023 року АТ «Литовські залізниці» та АТ «Українська залізниця» підписали Меморандумпро взаєморозуміння, у якому зазначили, що сторони будуть взаємодіяти на міжнародному рівні для заохочення залізничних компаній демократичних країн, які працюють на залізничній мережі колії 1520 мм, приєднатися до FREE Rail, а також шукати підтримку ініціативи в інституціях Європейського Союзу та європейських організаціях, які представляють залізничну галузь.