Укрзалізниця продовжує проводити зустрічі з виробниками та постачальниками продукції та матеріалів для потреб залізничної галузі. Так, відбудеться зустріч із виробниками та постачальниками кабельно-провідникової продукції. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

З метою диверсифікації кола постачальників у рамках заходу буде обговорено цінові тенденції ринку, умови оплати та поставки продукції, технічні та якісні характеристики предмета закупівлі.

Укрзалізниця прагне вибудувати гнучку та максимально прозору систему закупівель. Насамперед компанія зацікавлена у співпраці з виробниками, які гарантують своєчасне постачання кабельно-провідникової продукції відповідної якості за ринковими цінами.

Зустріч відбудеться 19.07.2023 о 15:00.

Місце проведення: м. Київ, просп. Повітрофлотський, 15а, зал засідань.