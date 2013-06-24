АТ «Укрзалізниця» 5 жовтня 2023 року проведе голландські аукціони (на зниження вартості) на експортні відправлення зерна в зерновозах філії «Центр транспортної логістики» з перестановкою візків під колію шириною 1435 мм. Перевезення будуть здійснюватися у вагонах Укрзалізниці з перестановкою на євровізки також власності компанії. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Так, за умовами торгів з перестановкою візків дозволяється перевезення в зерновозах через прикордонні переходи Румунії та Польщі: Вадул-Сірет, Дяково, Мостиська-2, Ягодин. Обов’язковою умовою для учасників аукціонів є укладення договору транспортно-експедиційних послуг з компанією UZ Cargo Poland.

Перевезення зерновозів з перестановкою візків на аукціонах пропонується декількома лотами: станція Вадул-Сірет, станція Дяково — 10 лотів по 28 вагонів; станція Ягодин, станція Мостиська-2 — 10 лотів по 38 вагонів.

Початкова ставка плати на аукціоні: 600 грн/добу, мінімально можлива ставка -204 грн/доба. Це ставки використання вагонів УЗ на території України, ставку плати за межами України буде врегульовано договором ТЕП з UZ Poland Cargo. Крім того, за умови укладення договору з UZ Cargo Poland плату за використання вагонів за межами України буде переглянуто й запропоновано більш конкурентну ставку.

Нагадаємо, що Укрзалізниця надаватиме якісні послугиз доступу до інфраструктури та послугу з перестановки візків на євроколію — це пряма відповідальність компанії. Забезпечення приватного парку вагонів євровізками — це відповідальність кожного власника. Крім того, з низкою компаній вже досягнуто домовленостей щодо перевезень вантажів до Європи у вагонах Укрзалізниці, з окремими клієнтами ще існують розбіжності.