АТ «Укрзалізниця» спільно з виробниками та дистриб’юторами лакофарбової продукції опрацьовує зміни до тендерної документації на відповідну продукцію, щоб більша кількість досвідчених гравців ринку могли долучитись до кола постачальників компанії. Для цього минулого тижня зібрали основних гравців ринку на спільну нараду. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

«Ми оновлюємо технічні та кваліфікаційні вимоги до постачальників, щоб збалансувати максимально жорсткі вимоги до якості лакофарбової продукції (вона має слугувати багато років у складних умовах експлуатації) із прагненням забезпечити конкурентність закупівель, відкрити ринок новим кваліфікованим гравцям», — наголосив член правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський.

Під час зустрічі учасники внесли чимало пропозицій щодо доповнення стандартів якості лакофарбової продукції. Спільно опрацювали деталі методики оцінки пропозицій різних постачальників, як зробити випробування та тестування властивості продукції в довготривалій експлуатації таким, що не дискримінуватиме тих учасників, які раніше не поставляли свою продукцію Укрзалізниці, але мають релевантний досвід.

Радник голови правління АТ «Укрзалізниця» Андрій Токар зазначив, що компанія готова зробити кроки назустріч ринку в питанні термінів поставки продукції та гнучкого графіку поставок. «Ми готові на вимогу постачальників збільшити термін поставки, або зробити гнучкий графік залежно від обсягу разової поставки, можливостей виробництва постачальників. Це дозволить врахувати інтереси всіх учасників закупівельного процесу й отримати найліпший продукт за оптимальною ціною», — сказав він.

За підсумками зустрічі сторони домовились детально опрацювати всі обговорені деталі. На підставі цього Укрзалізниця планує якнайшвидше узгодити умови закупівлі. Для цього усі представники постачальників і виробників лакофарбової продукції отримали детальні опитувальники, за якими весь зворотній зв’язок буде систематизовано та опрацьовано.