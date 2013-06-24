Укрзалізниця збільшує потужності для виробництва вантажного рухомого складу: уже освоєно виробництво платформ, хопер-зерновозів та думпкарів. Про це розповів член правління АТ «Укрзалізниця» Євген Шрамко в інтерв'юDelo.ua, передає пресслужба Укрзалізниці.

«Ми освоїли виробництво платформ, хопер-зерновозів та думпкарів. У нас є програма побудувати 50 хопер-зерновозів, 50 думпкарів та 427 платформ. Також ми плануємо побудувати дослідний вагон хопер для перевезення зерна з можливістю перестановлення на колію 1435 та європейським габаритом самого вагону», — розповів Євген Шрамко.

Також у планах компанії освоїти власне виробництво ще понад 100 найменувань продукції, що дасть суттєву економію.

«Ми за минулий рік освоїли виробництво стількох видів шпал, скільки не освоювали за всі попередні роки, і це дало нам можливість диверсифікувати наші поставки скріплень, підвищилася конкуренція, і ціна була знижена», — наголосив Євген Шрамко.

Загалом від початку повномасштабної війни виробництво на підприємствах Укрзалізниці вдалося перезапустити, внаслідок чого на закупівлях було зекономлено 100 млн гривень.