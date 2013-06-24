АТ «Укрзалізниця», австрійська залізнична компанія Rail Cargo Austria та німецький вагонний оператор VTG у рамках дії меморандуму між Укрзалізницею та RCA, підписаного у вересні 2023 року, успішно провели тестовий інтермодальний рейс з перевезення напівпричепів за маршрутом Київ — Будапешт. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

«Цим рейсом ми розпочали реалізацією проєкту інтермодальних перевезень між Україною та країнами Європи й плануємо надалі спільно розвивати цей маршрут до Відня, як нещодавно було домовлено», — розповів директор з комерційної роботи та логістики АТ «Укрзалізниця» Тимофій Мураховський.

Так, було проведене пілотне контрейлерне відправлення завантажених автомобільних напівпричепів зі станції Київ-Ліски призначенням на станцію Будапешт. Навантаження та всі необхідні операції здійснено на Київському та Чопському контейнерних терміналах Філії «Центр транспортного сервісу «Ліски» АТ «Укрзалізниця». Перевезення було виконано в контрейлерних платформах АТ «Укрзалізниця» з перевантаженням по станції Чоп у контрейлерну платформу стандарту євроколії (1435 мм), надану німецьким оператором VTG. Тяговий рухомий склад після перевантаження було надано Rail Cargo Austria.

«Контрейлерна технологія дозволить розширити коло клієнтів залізниці та переключити вантаж з автомобільного транспорту на залізничний», — додав Тимофій Мураховський.

Наразі сторони також опрацьовують усі питання щодо швидкого митного оформлення імпортно-експортних операцій інтермодальних перевезень.

Крім того, у рамках співпраці з Литовською залізницею (LTG) на наступному тижні планується тестове перевезення по маршруту Каунас — Київ — Каунас.

Нагадаємо, що АТ «Укрзалізниця» та австрійська залізнична компанія Rail Cargo Austria 14 вересня 2023 року підписали меморандум, домовились про спільну роботу з розвитку інтермодального залізничного сполучення між Україною та Австрією. Згідно з меморандумом у рамках реалізації проєкту з розвитку інтермодальних перевезень Укрзалізниця відповідатиме за тяговий рухомий склад, інтермодальні вагони широкої колії, термінальні послуги та митні формальності в Україні, а Rail Cargo Group, до якої входить Rail Cargo Austria, бере на себе відповідальність за вказаними пунктами в ЄС.

Довідково

Контрейлерна технологія – організація доставки комбінованим транспортом, при якому більшу частину маршруту вантажі в автомобільних причепах переміщуються спеціальними контрейлерними залізничними платформами, а останні кілометри від станції призначення до клієнта доставляються знову автодорогою. Це дає можливість скоротити загальний час у дорозі, у тому числі при перетині кордонів без затримок на автомобільних пунктах пропуску, звільнити парк автомобільних тягачів, скоротити витрати на паливо та зберегти робочий час водіїв, а також знизити аварійність на автошляхах та зменшити негативний вплив на навколишнє середовище.