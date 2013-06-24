Апарат директора з економічної та інформаційної безпеки АТ «Укрзалізниця» під час проведення спільних заходів зі слідчими СВ Печерського ГУ Національної поліції в місті Києві за оперативного супроводу Служби безпеки України викрив правопорушення на поставках запчастин для тепловозів — розкрадання майже 1,5 млн грн на поставках запчастин для тепловозів Укрзалізниці. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

За інформацією Київської міської прокуратури, за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва вже повідомлено про підозру одному з фігурантів — директору приватної компанії — за фактом заволодіння грошовими коштами АТ «Укрзалізниця» в особливо великих розмірах, вчиненого шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 191 КК України).

Так, згідно з матеріалами слідства, між товариством та АТ «Укрзалізниця» у 2022 році був укладений договір щодо поставки запасних частин до дизельних двигунів тепловозів, а саме 98 нових кришок до циліндрів вартістю 93,6 тис. грн за одиницю.

У той же час висновком товарознавчої експертизи встановлено, що частина товару, поставленого на підставі договору, не відповідає технічним вимогам закупівлі та має ознаки попереднього використання. Таким чином, на рахунки постачальника безпідставно перераховано грошові кошти на загальну суму 1,48 млн грн. Більше того, у результаті використання таких частин локомотиви могли вийти з ладу. Наразі триває слідство.

Укрзалізниця вкотре наголошує на нульовій толерантності до будь-яких порушень та постійно посилює заходи з їх викорінення й недопущення в майбутньому.