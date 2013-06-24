Укрзалізниця та Фонд Говарда Баффета створили перший у світі Food Train — автономний “поїзд-кухню”, який зробить українські міста незламними на випадок блекаутів та приїде в деокуповані регіони. Про це повідомляє Укрзалізниці.

Враховуючи досвід рейсів до деокупованих територій та блекаутів у містах по всій країні, ще на початку року залізничники почали готуватися до зими 2023/2024. У співпраці з американським філантропом Говардом Баффетом, який неодноразово подорожував Харківщиною, Донеччиною, Миколаївщиною та Херсонщиною поїздами Укрзалізниці, народився проєкт із побудови поїзда, який дав би змогу гарантовано й автономно годувати українців на територіях із серйозними пошкодженнями логістичних та електромереж, газо- й водопостачання.

9 місяців по тому перший у світі 6-вагонний поїзд-кухня вже протестований і готовий вирушити в будь-яку точку країни, де в ньому буде потреба. Усі вагони Food Train пройшли капітальний ремонт і повну модернізацію на підприємствах Укрзалізниці. Створення та операційна діяльність поїзда-кухні повністю фінансуються Фондом Говарда Баффета (The Howard G. Buffett Foundation).

“Залізничники продовжують рятувати цивільне населення й одними з перших приходять на допомогу там, де вона найбільше потрібна. Разом із фондом Говарда Баффета запустили ще один унікальний проєкт, який не має аналогів. Food train вже пройшов тестову перевірку, і найближчим часом спільна команда Укрзалізниці та фонду заступить на постійне чергування в найскладніших прифронтових районах України, де тепло та їжа є критично важливими для життя”, — зазначив голова правління Укрзалізниці Євген Лященко.

Поїзд має довжину близько 150 метрів та складається з 6 вагонів:

генераторного з потужністю до 400 кВт і власною заправною станцією всередині;

вагона-холодильника з морозильною камерою для зберігання продуктів;

двох вагонів з холодною та гарячою кухнею відповідно для безпосереднього приготування страв;

вагона для персоналу поїзда та кухарів з душем та пральною машиною;

багажного вагона, що вміщує 27 тисяч літрів води, має фільтраційну та насосну станції.

Food Train здатен працювати повністю автономно 5-7 діб, виготовляючи понад 10 тисяч порцій їжі щодня. При цьому для виготовлення такої кількості порцій треба лише 14 кухарів та 7 залізничників для підтримки операційної діяльності поїзда.

Обладнання поїзда дозволяє готувати повноцінні страви: супи, каші, салати, мʼясо, а спеціальні термобокси дозволяють легко транспортувати вже готові ланчбокси з їжею від поїзда до кінцевого споживача. У день тестового запуску поїзда в Києві, 22 вересня, кухарі Food Train видали тисячу гарячих обідів за 2 години для волонтерів Save Ukraine, пасажирів евакуаційного рейсу із Сум, а також мешканців прихистків у Ірпені та Бучі.