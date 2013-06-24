Укрзалізниця презентувала громадським організаціям пасажирські вагони, адаптовані для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Під час зустрічі були обговорені питання впровадження нових рішень під час виготовлення та модернізації рухомого складу для безбар'єрного доступу з перону до вагона. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

У зустрічі взяли участь ГО «Безбарʼєрність», ГО «Доступно.UA», ВГО «Національна Асамблея людей з інвалідністю», представники Крюківського вагонобудівного заводу та Київського електровагоноремонтного заводу.

«Укрзалізниця продовжує реалізацію програми «Безбар'єрна залізниця». Ми активно працюємо над удосконаленням рухомого складу. Зокрема, вже всі електропоїзди, які пройшли модернізацію, мають пандуси та інші елементи інклюзивності. Нам було важливо почути думки та пропозиції фахівців і знайти оптимальні рішення, які стануть основою для технічних вимог при замовленні нового та модернізації існуючого рухомого складу», — розповів голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко.

Під час зустрічі учасники детально оглянули різні варіанти вхідної групи для пасажирів з інвалідністю та інших маломобільних груп. Одним з оптимальних рішень учасники зустрічі визнали інтеграцію електро-гідравлічних підйомників у майбутні проєкти пасажирських вагонів далекого сполучення, призначених для перевезення осіб з інвалідністю. За їх допомогою маломобільні пасажири зможуть зручно та безпечно підніматися з платформи будь-якої висоти до вагонів. Водночас процес підйому та спуску автоматичних підйомників нового покоління займає трохи більше хвилини, що не впливає на графік руху поїзда й не потребує надзусиль з боку поїзної бригади.

«Дякуємо всім учасникам за плідну співпрацю та конструктивні рішення. Напрацювання з цієї зустрічі є важливим етапом у реалізації «Безбар'єрної залізниці», і разом ми продовжимо працювати над впровадженням нових ініціатив, спрямованих на поліпшення мобільності та підвищення зручності пасажирів. Адже всі пасажири мають право на комфортну та безпечну поїздку», — резюмував керівник проєкту проєктного офісу стратегічних ініціатив та трансформації департаменту стратегії та трансформації АТ «Укрзалізниця» Ярема Дуль.

Нагадаємо, у 2021-2023 рр. Укрзалізниця придбала 37 інклюзивних пасажирських вагонів.