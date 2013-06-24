Укрзалізниця в листопаді 2023 року, за оперативними даними, перевезла 14 млн тонн вантажів, що на 33,8% більше аналогічного періоду 2022 року та на 4% більше жовтня 2023 року. Це рекордний показник від початку широкомасштабного вторгнення. Ріст показників зафіксовано за всіма видами сполучення. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

«Черговий місяць маємо позитивну динаміку і як результат – рекордний показник перевезених вантажів з початку широкомасштабної війни. Важливо, що, крім внутрішніх перевезень, почав зростати й експорт, який є критично необхідним для нашої країни. Завдяки роботі українського морського коридору наростили й експорт зерна», – зазначив голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко.

Так, у внутрішньому сполученні Укрзалізниця в листопаді 2023 року перевезла 7,3 млн тонн, що на 19% більше листопада минулого року, експортні перевезення зросли на 56,2% – до 6 млн тонн, імпортні – на 35,4% – до 679 тис. тонн, транзитні – у 2,2 раза – до 65,5 тис. тонн.

Лідерами в загальному обсязі перевезень у листопаді 2023 року традиційно стали зернові вантажі, яких було перевезено 3 млн тонн (+13% до листопада 2022 року), мінбудматеріали – 3 млн тонн (+61,8%), руда залізна і марганцева – 3 млн тонн (+2,5 раза), кам’яне вугілля – 2 млн тонн (на 7,7% менше).

Безпосередньо в експортному сполученні лідером стали перевезення стратегічно важливого вантажу – зернових. У листопаді було перевезено на експорт 2,4 млн тонн зерна, що на 13% більше листопада 2022 року та на 40,4% більше жовтня 2023 року.

Перевезення зернових у напрямку морських портів у листопаді становили 1,7 млн тонн, що в 1,7 раза більше у порівнянні з жовтнем поточного року. Водночас перевезення через сухопутні прикордонні переходи зменшились на 4,2% до 0,72 млн тонн.