Продаж відбуватиметься виключно у мобільному застосунку Укрзалізниці – на сьогодні ключовому каналі продажів залізничних квитків в Україні. Укрзалізниця знайшла швидке технологічне рішення для реалізації жіночих купе, надалі воно буде доопрацьовуватись, наразі ж достатньо оновити застосунок до найсвіжішої версії. Поїзди з доступними для придбання жіночими купе будуть відповідно марковані у застосунку, а посадка до таких купе буде відкрита виключно жінкам та дітям, яким не виповнилося 6 років. Вартість проїзду в жіночих купе не відрізняється від звичайної, кількість квитків на одне замовлення так само обмежена чотирма. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

“Переходимо від хайпу до справи. Як і обіцяли, запроваджуємо в експериментальному режимі жіночі купе. Далі будемо дивитися на попит та приймемо рішення щодо масштабування цього проєкту на більшу кількість нічних рейсів. Також працюємо над посиленням безпеки в поїздах, скоро анонсуємо ще декілька рішень”, – зазначив голова правління АТ “Укрзалізниця” Євген Лященко.

Під час пілотного періоду жіночі купе з'являться на 4 рейсах далекого сполучення, які є серед лідерів за кількістю зареєстрованих скарг та конфліктних випадків з початку року:

№81 Київ – Ужгород;

№41 Дніпро – Трускавець;

№75 Київ – Кривий Ріг;

№15 Харків – Ясіня.

Жіночі купе у цих поїздах вже у продажу на поїздки від 30 червня.

Нагадаємо, Укрзалізниця розглядає тест із запровадженням жіночих купе як один з елементів системного посилення безпеки у поїздах, водночас посилюючи патрулювання рейсів воєнізованою охороною, а також продовжуючи програму оснащення вагонів камерами відеоспостереження, сигналізацією на дверях купе та кнопками виклику провідника.

*Примітка:

Відповідно до пункту 1.7 Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України, затверджених наказом Мінтрансзв’язку від 27.12.2006 № 1196, зареєстрованих в Мін’юсті 04.04.2007 за № 310/13577 (далі – Правила перевезення), купе жіноче – купе, у яке здійснюється продаж проїзних документів тільки для осіб жіночої статі.

Згідно з підпунктом «а» пункту 2.47 Правил перевезення Укрзалізниця, як перевізник має право відмовити в оформленні проїзних документів у разі, якщо замовник проїзного документа не згоден з умовами цих Правил.

Відповідно до пункту 7.7 Правил перевезення у разі відсутності місця у вагоні, до якого придбано проїзний документ, начальник поїзда (старший стюард) зобов'язаний надати пасажиру, за його згодою, місце в іншому вагоні (у тому числі і вищої категорії – без стягнення доплати). Якщо ж пасажиру надано місце нижчої категорії, то йому повертається різниця вартості проїзду. У разі неможливості надати місце пасажиру в цьому самому поїзді йому, на його згоду, надається відповідне місце в іншому поїзді з переоформленням проїзних документів безплатно, а в разі відмови пасажира від запропонованої заміни місця на підставі акта загальної форми, складеного начальником поїзда (старшим стюардом) йому повертається вартість проїзду і послуг в претензійному порядку.