Апарат директора з економічної та інформаційної безпеки АТ «Укрзалізниця» провів позапланову перевірку однієї з баз довготривалого зберігання локомотивів. У ході перевірки виявлено низку фактів розкрадання деталей локомотивів. За попередніми підрахунками сума збитків уже сягає понад 10 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Позапланову перевірку було проведено, оскільки до Укрзалізниці надійшла інформація щодо масового розкрадання елементів тягового рухомого складу.

Вже в ході перевірки виявлено та задокументовано відсутність низки вузлів і деталей локомотивів. Як правило, це дороговартісні елементи, що містять кольорові метали. Серед них гідрогасники, силові кабелі та інше електрообладнання.

У той же час керівництво депо, на балансі якого перебуває база запасу локомотивів, не вживало жодних заходів, спрямованих на встановлення причетних до розкрадання осіб.

До того ж база не охоронялась, а її керівництво навіть не намагалося забезпечити охорону матеріальних цінностей та звернутися до правоохоронних органів щодо фактів розкрадань.

З урахуванням того, що в діях відповідальних посадових осіб вбачаються ознаки службової недбалості, вирішується питання щодо передачі матеріалів перевірки до правоохоронних органів для їх розгляду в порядку ст. 214 КПК України.