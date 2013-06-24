Залізниця робить важливий крок до покращення медичного захисту своїх працівників і вводить систему медичної допомоги “Лікарняна каса”. Програма стане доступною для залізничників усіх підрозділів Укрзалізниці. А долучитися зможе кожний охочий працівник за власним бажанням. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Нова система медичного обслуговування побудована на базі Громадської організації “Лікарняна каса Львівської залізниці”. У цій регіональній філії вона працює вже 14 років та зарекомендувала себе як надійний механізм допомоги залізничникам.

З початку повномасштабного вторгнення більшість страхових компаній фактично відмовляли в здійсненні страхового захисту та зупиняли страхові виплати працівникам залізниці, в той час, як “Лікарняна каса Львівської залізниці” продовжувала виконувати свої зобов'язання.

"Рішення про створення корпоративної системи медичного обслуговування “Лікарняна каса” було прийнято з метою забезпечити наших працівників найвищим рівнем медичного захисту, надаючи їм прозорий механізм покриття витрат на лікування, що особливо важливо в період воєнного стану, адже медичного забезпечення потребує значно більше кількість працівників. Укрзалізниця буде відшкодовувати всі внески до громадської організації за працівників. Це означає, що членські внески, які зніматимуться з заробітної плати, будуть на 100% компенсовані Укрзалізницею. Таким чином, ми фактично збільшуємо рівень підтримки працівників", — зазначив голова правління АТ “Укрзалізниця” Євген Лященко.

"Лікарняна каса" є громадською організацією, яка не приносить прибутку. Її головна мета – надавати медичну допомогу залізничникам і їх родинам, оплачуючи витрати на лікарські послуги.

“Ми маємо піклуватися про здоров’я кожного нашого працівника. Усі залізничники мають завжди отримувати вчасно та максимальну медичну допомогу. Як показує досвід, страхові компанії цього не можуть гарантувати. Тому профспілка та Укрзалізниця запропонують своїм працівникам ідеальний механізм – «Лікарняну касу», яка гарантує нашим колегам право на якісну медичну допомогу», – зазначив голова профспілки залізничників і транспортних будівельників Олексій Семерунь.