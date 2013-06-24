Укрзалізниця продовжує допомагати оздоровлювати дітей. Так, з початку літа залізничники перевезли понад 153 тисячі дітей за груповими заявками. Загалом компанія отримала та виконала вже понад 4 тисячі таких заявок. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Для цих групових перевезень було задіяно понад 3200 пасажирських вагонів, лише за останні 5 діб перевезли 4522 дітей.

Майже всі такі рейси курсували на захід країни, адже головним місцем для дитячого оздоровлення цього літа стали українські гори.

Пріоритет отримували заявки груп дітей воїнів ЗСУ, тимчасово переміщених осіб, дітей зниклих безвісти, загиблих та постраждалих внаслідок варварської агресії росії, а також інших українських дітей, на чиє дитинство так чи інакше наклала відбиток велика війна.

Продовжуємо працювати, аби українці могли подорожувати, відпочивати, працювати та боронити Україну.