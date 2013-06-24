АТ «Укрзалізниця» зацікавлена в плідній співпраці з урядом та бізнесом Королівства Іспанія для подальшої розбудови та розвитку залізничної галузі України, зокрема в частині відновлення інфраструктури та євроінтеграції. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Про це повідомив голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко за підсумками зустрічі з представниками уряду Королівства Іспанія на чолі з заступником міністра зовнішньої торгівлі та інвестицій Сіану Мендес, що відбулась 18 липня.

«Одне з основних завдань сьогодення, що стоїть перед нами, — масштабна інтеграція Укрзалізниці в європейську транспортну мережу, модернізація, оновлення, робота за європейськими стандартами. Саме тому ми дуже зацікавлені в обміні досвідом з іспанськими залізничниками, отриманні найкращих технологій та рішень у розбудові української залізниці в напрямку євроінтеграції», — сказав він.

Іспанська та українські залізниці мають схожість у наявності колій з відмінною від стандартної європейської колії шириною, що створює бар’єри для інтеграції в єдину європейську залізничну мережу.

За останні 30 років в Іспанії було створено паралельну мережу колій європейської ширини, а також безпечну систему зміни ширини колії Talgo для пасажирського рухомого складу.

Під час зустрічі було презентовано можливості іспанських компаній, зокрема ADIF (державної публічної компанії, що керує залізничною інфраструктурою) та RENFE (державної залізничної мережі Іспанії), які розробили інноваційну систему зміни ширини колії для вантажних перевезень.

Сторони детально обговорили можливості співпраці щодо застосування іспанських розробок системи змінної ширини колії та запуску пілотного проєкту у співпраці між іспанськими та українськими компаніями.

Впровадження такої інноваційної технології для рухомого складу Укрзалізниці дозволить українським вагонам з вантажами безперешкодно виїжджати на залізничні колії європейських країн без зміни візків чи перевантаження. Це дозволить значно розширити можливості залізничних перевезень України з ЄС.

Важливим питанням зустрічі була також підтримка з боку Іспанії у відновлення інфраструктури, пошкодженої в результаті збройної агресії з боку росії від час війни, зокрема тягових підстанцій у Київській, Харківській та Донецькій областях.

«Укрзалізниця зацікавлена у співпраці з іспанськими компаніями, що мають сучасні інженерні рішення для відновлення залізничних електромереж та забезпечення сталої подачі електроенергії», — наголосив Євген Лященко.

Серед перспективних напрямків співпраці з іспанською стороною, у яких зацікавлена Укрзалізниця, — обмін знаннями та досвідом у технологіях систем зміни ширини колії, технологічна та технічна сумісність інфраструктури та рухомого складу, нормативно-правові вимоги ЄС в експлуатації та технічному обслуговуванні рухомого складу, розвиток високошвидкісних пасажирських перевезень, участь у програмах фінансування інфраструктурних проєктів, закупівлі матеріалів верхньої будови колії та потенційне залучення іспанських приватних інвестицій.