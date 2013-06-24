Апарат директора з економічної та інформаційної безпеки АТ «Укрзалізниця» в рамках комплексних заходів щодо перевірки інформації про розкрадання майна товариства запобіг спробі незаконно вивезти з території структурного підрозділу 16 еталонних гир (складових вагоповірочних вагонів), які є власністю Укрзалізниці. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Так, 19 жовтня 2023 року працівники Харківського територіального управління Апарату директора з економічної та інформаційної безпеки АТ «Укрзалізниця» із залученням Полтавського загону воєнізованої охорони затримали приватний вантажний автомобіль-напівпричіп, до кузова якого було завантажено 4 еталонні гирі. Ще одна гиря перебувала на автонавантажувачі під керуванням начальника дільниці. Навантажувальними роботами на місці керував головний інженер. А ще 11 гир, підготованих для вивозу, було виявлено під час огляду території виробничого підрозділу «Полтавська дистанція вантажно-розвантажувальних робіт».

Ринкова ціна подібних гір — близько 180 тис. грн за одиницю.

За автоматизованим бухгалтерським обліком еталонні гирі по регіональній філії не обліковуються та входять до складу основних засобів — вагоповірочних вагонів. Документи щодо проведення робіт та переміщення гир на час затримання були відсутні.

На місце події було викликано поліцію, слідчо-оперативна група провела огляд.

Укрзалізниця вкотре наголошує на нульовій толерантності до будь-яких порушень чи корупційних діянь.