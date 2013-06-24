Апарат директора з економічної та інформаційної безпеки АТ «Укрзалізниця», продовжуючи реалізацію заходів, спрямованих на виявлення та фіксацію порушень у сфері організації ремонту тягового рухомого складу, запобіг порушенню, яке могло завдати підприємству значних збитків. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Так, під час однієї з перевірок локомотивного депо працівниками територіального управління апарату виявлено факт розукомплектування тепловоза, призначеного для капітального ремонту на одному з афілійованих локомотиворемонтних підприємств.

Встановлено, що керівники депо, у порушення вимог положення про порядок подачі в ремонт і видачі з ремонту тягового рухомого складу та інших нормативних документів, організували демонтаж дефіцитних запасних частин та комплектуючих з тепловозу, який підлягає капітальному ремонту.

При цьому деталі були завантажені на автомобіль та підготовлені для вивезення з території підприємства без будь-яких розпорядчих документів.

Тільки за попередніми підрахунками зазначені дії керівників локомотивного депо могли призвести до фінансових збитків АТ «Укрзалізниця» на суму понад 1,1 млн грн.

Матеріали перевірки передано до правоохоронних органів для відповідного реагування.

Нагадаємо, раніше Укрзалізниця запобігла незаконному будівництвумайданчика для вантажівок на землі товариства. Роботи почала виконувати стороння компанія без будь-яких дозволів.