Укрзалізниця продовжує цифрову трансформацію сервісів для клієнтів. У дослідному режимі запущено оновлений онлайн-сервіс приєднання до електромереж компанії. Відтепер побутові споживачі та бізнес-клієнти можуть скористатися цією послугою через «е.Портал УЗ-Карго». Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.
Новий сервіс забезпечить прозорий, швидкий і зручний процес приєднання до електромережі, покращить якість обслуговування користувачів та забезпечить контроль над адміністративними процесами підключення, а також дозволить зміцнити позиції Укрзалізниці як учасника енергетичного ринку України.
Функціональність нового сервісу включає:
- подання заяв на приєднання в електронному вигляді;
- опрацювання та погодження заяв в режимі онлайн;
- взаємодію при розробці технічних умов засобами порталу;
- формування рахунків для оплати послуг та їх доступність в особистому кабінеті користувача;
- підписання документів електронним цифровим підписом;
- інформування замовника про статус виконання технічних та організаційних заходів.
Також передбачено:
- надсилання повідомлень клієнтам в особистому кабінеті та через електронні засоби зв’язку (e-mail і месенджери);
- наявність чат-бота для оперативної комунікації.
Ці оновлення значно покращують якість сервісу та швидкість взаємодії.
Нагадаємо: Укрзалізниця є оператором системи розподілу електричної енергії й активно працює над підвищенням якості послуг, прозорості процедур і викоріненням корупційних ризиків у сфері електропостачання.