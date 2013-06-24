Укрзалізниця продовжує цифрову трансформацію сервісів для клієнтів. У дослідному режимі запущено оновлений онлайн-сервіс приєднання до електромереж компанії. Відтепер побутові споживачі та бізнес-клієнти можуть скористатися цією послугою через «е.Портал УЗ-Карго». Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Новий сервіс забезпечить прозорий, швидкий і зручний процес приєднання до електромережі, покращить якість обслуговування користувачів та забезпечить контроль над адміністративними процесами підключення, а також дозволить зміцнити позиції Укрзалізниці як учасника енергетичного ринку України.

Функціональність нового сервісу включає:

подання заяв на приєднання в електронному вигляді;

опрацювання та погодження заяв в режимі онлайн;

взаємодію при розробці технічних умов засобами порталу;

формування рахунків для оплати послуг та їх доступність в особистому кабінеті користувача;

підписання документів електронним цифровим підписом;

інформування замовника про статус виконання технічних та організаційних заходів.

Також передбачено:

надсилання повідомлень клієнтам в особистому кабінеті та через електронні засоби зв’язку (e-mail і месенджери);

наявність чат-бота для оперативної комунікації.

Ці оновлення значно покращують якість сервісу та швидкість взаємодії.

Нагадаємо: Укрзалізниця є оператором системи розподілу електричної енергії й активно працює над підвищенням якості послуг, прозорості процедур і викоріненням корупційних ризиків у сфері електропостачання.