Купувати квитки на поїзд захисникам та захисницям стає зручніше. Укрзалізниця запустила сервіс спецзамовлення квитків для військовослужбовців. З 6 грудня він доступний на порталі: https://services.uz.gov.ua/military. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Тож у разі відсутності квитків у продажу забронювати їх військовослужбовці можуть онлайн.

«Вітаю захисників та захисниць з Днем Збройних Сил України. Ми продовжуємо розробляти та втілювати нові цифрові послуги для зручності наших пасажирів. Відтепер військовослужбовці можуть придбати проїзний документ, навіть якщо поїздка раптова, наприклад, на лікування, у відрядження або до рідних у довгоочікувану відпустку, а квитки вже розкупили. Віримо, що це дозволить спростити життя тим, кому ми зобовʼязані свободою та життям», — зауважив голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко.

Залишити заявку на порталі можна не пізніше ніж за 6 годин до відправлення поїзда. Після цього на вказаний замовником е-mail прийде спеціальний код. Викупити квиток потрібно в касі не пізніше ніж за 1 годину до відправлення поїзда, предʼявивши військовий квиток або посвідчення офіцера.

Спецзамовлення квитків доступне на 17 поїздів, які найпопулярніші серед військовослужбовців. Зокрема, це маршрути до міст, наближених до зони ведення бойових дій та зворотно.

Військовослужбовці можуть бронювати квитки як для себе, так і для побратимів, з якими разом збираються в дорогу.

Нагадаємо, що раніше військовослужбовці бронювали квитки через військового коменданта. Це значно ускладнювало процес та фактично унеможливлювало поїздку день у день. Адже було необхідно спочатку здійснити особистий візит до військового коменданта, а потім на вокзал, щоб викупити квиток.