Укрзалізниця анонсує новий відеопроєкт «Залізна воля». Він про надзвичайні історії залізничників і залізничниць, які пройшли війну та повернулися до роботи в товаристві. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Наші герої ділитимуться своїм досвідом, який допоміг їм відновитися після пережитих страхів і травм на фронті.

Вже зараз можна переглянути тизер проєкту: https://youtu.be/EueV7R4Su38

«Ветерани — наша цінність. Ми дослухаємося до їхніх потреб і готові разом з ними шукати нові можливості: працевлаштування на суміжних посадах, спеціальний режим роботи, облаштовані місця праці, переведення в інші підрозділи або навіть переїзд в інший регіон», — розповідає голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко.

Проєкт також буде корисним демобілізованим військовим на їхньому шляху повернення до цивільного життя. Кожна історія в цьому проєкті є свідченням мужності та волі цих героїчних людей.

Наразі понад 10200 залізничників захищають Україну в лавах Сил оборони України. Близько 600 залізничників демобілізовано.

Разом ми робимо крок до підтримки та вдячності тим, хто служив на фронті й продовжує служити нашій країні.

Нагадаємо, що Укрзалізниця увійшла до списку 25 найкращих роботодавців для ветеранів і ветеранок від Forbes Ukraine.