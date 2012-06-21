До кінця 2017 року «Укрзалізниця» запустить потяги до австрійського Відня та угорського Будапешта.
Про це на брифінгу повідомив в.о. голови правління «Укрзалізниці» Євген Кравцов.
Він зазначив, що запуск потяга з України до Відня ознаменує відновлення залізничного сполучення з Австрією. Ще один новий потяг курсуватиме за маршрутом Чоп – Будапешт.
Євген Кравцов додав, що оновлення залізничного сполучення планується і за маршрутом Одеса – Кишинів. Зокрема, ПАТ Укрзалізниця запустить новий потяг, тож до столиці Молдови можна буде добратись лише за три години.