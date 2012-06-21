Про це в інтев’ю газеті «Урядовий кур’єр» розповіла дворазова переможниця 10-добового ультрамарафону в Нью-Йорку Наталя ГЛУЩУК:
– Ультрамарафони не входять до переліку олімпійських видів спорту, однак вони досить популярні у США і Європі. А на пробіг самоперевершення у Нью-Йорк приїжджають спортсмени з усього світу. Це радше аматорські змагання, хоч у них беруть участь і професіонали. Це незвичайний вид спорту, де більше важить внутрішній стан.
На коротких дистанціях спортсмен максимально викладається, працюють м’язи, себто тіло. А коли довга дистанція 10 днів, тут має працювати все єство, те, ким ти є насправді. Можеш себе відкрити для себе. Треба спокій, терпіння, витривалість, організованість. Тобто маєш бути в гармонії зі Всесвітом. Вважаю, що ця якість має бути головною в нашому житті, вона веде до всебічного розвитку. Мені цей пробіг подобається тим, що пізнаю, хто я насправді є.