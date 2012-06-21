У Кенії місцевим рейнджерам вдалося сфотографувати двох рідкісних білих жирафів. Про це повідомляє The Guardian.
Рідкісний вид сітчастих жирафів страждає від генетичного стану, званого лейкізм. Він викликає часткову або повну втрату пігментації зовнішнього покриву. На відміну від альбінізму тварини з лейкізмом продовжують виробляти темний пігмент в м'яких тканинах, що пояснює темні очі білих жирафів.
Сітчасті жирафи знаходяться в списку «вразливих тварин» Міжнародного союзу охорони природи.
За оцінками, загалом 8500 особин живе в дикій природі. Середовищем існування унікальних тварин є Сомалі, південь Ефіопії та північ Кенії.