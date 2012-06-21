2000-літню фреску зі сценою полювання, виявлену у Помпеях, вдалося реставрувати за допомогою лазерів (відео можна подивитися нижче). Важливою особливістю цієї фрески є те, що вона не обмежується сценами римського полювання. На східній та західній стінах зображено нілотичні сцени – пігмеї, крокодили, бегемоти та будівлі в єгипетському стилі на березі Нілу. Є й окремі фігури – одна несе на голові таз, друга йде з палицею. Археологи вважають, що власник вілли, де знайшли фреску, був пов’язаний з давньоєгипетським культом Ісіди.



Твір мистецтва було втрачено, коли в 79 році нашої ери відбулося виверження Везувію, який поховав міста Помпеї, Оплонтіс і Стабію під шаром попелу і каміння, а місто Геркуланум знищив вулканічний сель.



Будинок Люція Цея, який був збудований у 2 столітті до н.е, археологи розкопували з травня 1913 по серпень 2014 року, але подальше нехтування фрескою, її не захищали від зовнішнього впливу й ерозії, призвело до того, що колись яскравий античний шедевр зблід і практично зник. Однак тепер цей винятковий стародавній твір мистецтва відновили.

Яскраві сцени полювання були написані приблизно в 20-10 роках до нашої ери в так званому «третьому» або «вишуканому» стилі Помпеї. В основній частині картини лев переслідує бика, леопард доганяє двох овець, дві собаки нападають на кабана, ще один кабан женеться за оленями. Такі фрески зазвичай розміщувалися по периметру стіни в помпейских садах і були призначені для створення атмосфери відпочинку, а також ілюзії того, що площа була більшою ніж у реальності.



Вчені також відзначають, що ця фреска була повністю завершена, а це досить рідкісне явище для такої великої фрески в Помпеях.



Вкрай важливим моментом є і те, що крім зображення класичних римських сцен полювання на фресці є і пейзажі з єгипетської тематикою. Дикі звірі з дельти Нілу включають, наприклад, крокодилів і бегемотів, на яких полюють африканські пігмеї. Крім того, в морі зображено древній корабель з амфорами, які використовуються для перевезення вина і предметів розкоші в Середземному морі. Таким чином, це відкриття змушує дослідників припустити, що Луцій Цей, можливо, був пов'язаний з «культом Ісіди», який, за їхніми словами, був популярний серед еліти Помпеї в останні роки існування міста.



Вважалося, що Богиня Ісіда сама вибирала своїх земних адміністраторів. Як знавці астрології, тлумачення снів і заклинання духів, жерці і жриці Храму Ісіди постилися і практикували стриманість, поклоняючись своїй богині кілька разів на день і всю ніч. Після землетрусу, який вразив Помпеї у 63 році нашої ери, одним з дуже небагатьох відновлених храмів був храм Ісіди в Помпеях, який сьогодні є археологічною пам'яткою, розташованим поруч з Трикутним форумом.

Звичайно, зараз важко сказати, наскільки глибоко Луцій Цея був залучений в культ Ісіди, але експерти відзначають, що для того, щоб замовити фрески з єгипетськими сценами в своєму саду, він, мабуть, був чимось захоплений нею.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»