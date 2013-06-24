У травні 2022 року з ініціативи Президента України розпочато глобальну кампанію збирання коштів на підтримку України у межах фандрейзингової платформи United24. Один із п’яти напрямів, на які донатять люди із понад 100 країн, — медична допомога.

За півтора року на забезпечення потреб охорони здоров’я зібрано 1 563 670 499,22 гривні. Кошти надходять на спеціальний рахунок Національного банку України, закріплений за Міністерством охорони здоров’я. Їх спрямовують на закупівлю медичного забезпечення; відновлення роботи і модернізацію державних та комунальних закладів охорони здоров’я, пошкоджених внаслідок бойових дій; оновлення і модернізацію державних та комунальних багатопрофільних лікарняних закладів; закупівлю послуг, пов’язаних з постачанням медичного забезпечення, повідомляє МОЗ.

Зокрема, за рішенням відповідної комісії, протягом цього часу за кошти, зібрані в межах United24, «Медичні закупівлі України» придбали: 13 броньованих евакуаційних автомобілів, 191 швидку типу С, 22 рентгенустановки з С-аркою, 83 анестезіологічних апарати, 63 апарати ШВЛ транспортних та дитячих, 14 апаратів УЗД, 81 операційний стіл, 442 функціональні ліжка, чотири нейрохірургічні мікроскопи, 34 тренажери для реабілітації, 212 медвиробів для лікування травм кісток та хребта, 172 апарати вакуумної терапії ран, 7954 апарати зовнішньої фіксації, 98 982 хімічні грілки, 659 генераторів.

Також відновлено два медзаклади: КНП «Чернігівська міська лікарня №3» та Чернігівський медичний центр сучасної онкології.