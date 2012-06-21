Українські легкоатлетки Оксана Окунєва, Ірина Геращенко стали призерками Всесвітньої літньої Універсіаді у Тайбеї. Третю медаль Україні принесла жіноча естафетна команда.
Про це повідомляє Федерація легкої атлетики України.
У секторі для стрибків у висоту українки оформили переможний дубль. Оксана Окунєва перемогла, з першої спроби подолавши
Ірина Геращенко з результатом
У статусах переможниці і медалістки змагань Окунєва і Геращенко підтримували жіночу естафетну команду 4х400 метрів.
Катерина Климюк, Ольга Бібік, Анастасія Бризгіна і Тетяна Мельник подолали дистанцію за 3.31,56 хв і виграли срібні нагороди. Перемогли легкоатлетки з Польщі (3.26,75 хв).
Сьогодні, 28 серпня, легкоатлети завершують змагання у Тайбеї.