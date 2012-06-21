Легкоатлетки з України виграли дві медалі на Всесвітній літній Універсіаді у Тайбеї (Тайвань), інформує Федерація легкої атлетики.

Ольга Ляхова виграла срібну медаль у бігу на 800 метрів (2:03,11 хв). Перемогла кубинка Розе Марі Алманза Бланко (2:02,21 хв).

Бронзову медаль з бігу на 400 метрів з бар’єрами виграла Олена Колесниченко. Українка до того ж показала найкращий результат сезону – 56,14 с. Перемогла італійка Айоміде Темілад Фолорунсо (55,63 с).

Катерина Климюк фінішувала восьмою з бігу на 400 метрів (53,85 с). Першою була полька Малгоржата Ната Голуб (51,76 с). 