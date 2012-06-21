Легкоатлетки з України виграли дві медалі на Всесвітній літній Універсіаді у Тайбеї (Тайвань), інформує Федерація легкої атлетики.
Ольга Ляхова виграла срібну медаль у бігу на
Бронзову медаль з бігу на
Катерина Климюк фінішувала восьмою з бігу на
Легкоатлетки з України виграли дві медалі на Всесвітній літній Універсіаді у Тайбеї (Тайвань), інформує Федерація легкої атлетики.
Ольга Ляхова виграла срібну медаль у бігу на
Бронзову медаль з бігу на
Катерина Климюк фінішувала восьмою з бігу на
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