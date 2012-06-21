Збірна України з художньої гімнастики виграла Універсіаду-2017 у двоборстві групових вправ.
У дев’ятий день XXIX Всесвітньої літньої Універсіади-2017 в Тайбеї (Тайвань) «золото» завоювали представниці української художньої гімнастики. Чемпіонками студентських Ігор-2017 стали Марина Макарова, Валерія Гудим, Дар’я Сич, Анастасія Подрушняк та Аліна Бихно, які з сумою 33,550 бала посіли перше місце в групових змаганнях у двоборстві, повідомляє Укрінформ.
«Срібло» виграли господарки Універсіади-2017 з Тайваню (32,000), «бронза» дісталася росіянкам (31,350).