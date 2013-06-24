29 травня Верховна Рада України прийняла важливий закон у сфері культури, розроблений МКІП та ініційований Кабінетом Міністрів України. Про це повідомляє Урядовий портал.
Проектом Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо унормування конкурсної процедури призначення керівників комунальних закладів культури та формування базової мережі закладів культури» (№ 8216 від 22.11.2022) уточнюються положення щодо:
- призначення керівників комунальних закладів культури в населених пунктах з населенням до 5 тисяч жителів без обов’язкового проведення конкурсного добору;
- повноважень центральних органів виконавчої влади, які мають погоджувати виключення закладів культури з базової мережі, їх реорганізацію чи ліквідацію;
- центрального органу виконавчої влади, який підтримує в актуальному стані базу даних щодо базової мережі закладів культури;
- збору та використання адміністративних даних про діяльність театрів, скасовується норма щодо атестації в театрах.
Потреба обирати керівників закладів культури у маленьких містечках, селищах і селах без конкурсу обґрунтована тим, що в таких населених пунктах іноді відсутні кандидатури, які відповідають конкурсним вимогам відповідно до Закону України «Про культуру». Тож за умови обов’язкового проведення конкурсу жителі взагалі можуть залишитися без доступу до культурних послуг.
Документом вносяться відповідні зміни до законів «Про театри і театральну справу», «Про культуру» та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури».
Реалізація норм цього законопроєкту не тільки скоротить час та кількість людей задіяних у процесі проведення конкурсів добору на посади керівників комунальних закладів культури, а й допоможе створити зрозумілу систему погодження на виключення закладу культури з базової мережі, його реорганізацію чи ліквідацію.