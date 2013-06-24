На тлі російського вторгнення в Україну вперше за 30 років Франція одночасно розгорнула у морі три атомні підводні човни.

Про це повідомляєThe Times, передає Укрінформ.

«У відповідь на «гру м’язами» з боку росії три французькі атомні підводні човни були розгорнуті у морі одночасно вперше за три десятиліття», - йдеться у публікації.

Зазначається, що три з чотирьох французьких підводних човнів класу «Тріумф» з балістичними ракетами залишили базу в Іль-Лонгу, неподалік Бреста. Зазвичай на патрулюванні перебуває один такий підводний човен.

«Востаннє три субмарини одночасно перебували в морі за десять років до завершення холодної війни, під час суперечки між США та СРСР стосовно ракет середньої дальності у Європі», - зазначає видання.

Як повідомлялося, лідери країн «Групи семи» (G7) у спільній заяві застерегли росію від використання хімічної, біологічної чи ядерної зброї на тлі її збройного вторгнення в Україну.