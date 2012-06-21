Наявність європейського партнера в управлінні українською газотранспортною системою потрібна для того, щоб європейські компанії змогли в майбутньому купувати газ на східному кордоні України, а потім транзитом передавати його на європейський ринок. Зберігаючи таким чином обсяги транзиту після завершення чинного контракту з Газпромом.
Такою заявою відреагувала прес-служба НАК «Нафтогаз України» на Послання Президента Петра Порошенка до Верховної Ради, де він згадав про необхідність перенесення точок передачі російського газу європейським компаніям із західного на східний кордон України.
«Майбутнє завантаження української ГТС можуть забезпечити європейські компанії, які купуватимуть російський газ на східному кордоні України... Для того, щоб вони почали добиватися перенесення точок передачі газу на наш східний кордон, необхідно залучити якісного міжнародного партнера для управління українською ГТС», — йдеться в повідомленні компанії.
За інформацією «Нафтогазу», для ведення газового трейдингу в Україні європейським компаніям потрібен надійний контрагент у складі оператора ГТС, наявність якого знижує багато ризиків, зокрема й корупційні.
«Такий контрагент — це зручні й звичні для європейських компаній інструменти роботи, зрозуміла мова й зрозумілі правила. А ще — захист від корупції та інших ризиків, які, на жаль, пов’язують з Україною. Своєю чергою, для залучення міжнародного партнера слід виконати «домашню роботу» — зробити компанію, тобто оператора ГТС, з якісним управлінням і створити прозорі умови для її роботи, без політичного втручання».
Альтернативним варіантом розвитку ГТС, на думку держхолдингу, може бути використання впродовж ще трьох років компанії «Укртрансгаз» як «багатого і слухняного джерела замовлень для правильних підрядників». Але цей варіант, передає УНІАН позицію НАК «Нафтогаз України», не дуже ефективний.
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