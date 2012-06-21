Бельгійська столиця потроху приходить до тями після урагану «Кіара», який докотився до Європи цими вихідними з південно-східного узбережжя США. Королівський метеорологічний інститут Бельгії присвоїв йому найвищий, оранжевий код небезпеки.
У неділю пориви вітру у Брюсселі сягали до 100—120 кілометрів за годину, і вираз «вітер збивав з ніг» цими днями набув прямого значення. Ураган перевертав сміттєві баки, загорожі дорожників на автошляхах, зривав вивіски з ресторанів і покрівлю, ламав гілля дерев і засипав очі перехожих пилом та піском. Пориви вітру гнали темні дощові хмари, і сховатися від потоків під парасольками не було жодної змоги. Королівський парк у центрі Брюсселя зачинили, а поодинокі туристи на Гран Пляс, одній з головних атракцій міста, пересувалися короткими перебіжками, ховаючись від вітру та зливи у музеях і барах.
Руйнівні наслідки «Кіари» ліквідовували пожежники. Як повідомив спікер пожежного загону Брюсселя Волтер Дер’ю, з ранку неділі до ранку понеділка столичні пожежники виїжджали на виклики 734 рази. Їм доводилося прибирати з доріг повалені дерева, елементи фасадів будинків, дорожні знаки. На щастя, обійшлося без людських жертв.
У перші дні тижня пориви вітру ще відчувалися, але були істотно слабшими, ніж у вихідні. На відміну від сусідньої Німеччини, де в окремих землях через негоду в понеділок було закрито школи, влада Брюсселя вирішила уроків не скасовувати.
Порівняно з іншими країнами бельгійцям ще пощастило. Бо внаслідок потужного буревію в європейських країнах загинуло щонайменше шестеро людей. На польському гірськолижному курорті «Буковина-Татшанська» неподалік кордону зі Словаччиною загинули дві жінки — мати й донька. Сильний вітер зірвав дах з будівлі, який впав на людей, що стояли біля лижного підйомника. Тоді ще трьох було травмовано.
На шведському озері Феген перекинувся човен із двома людьми. Одна загинула, другу досі вважають зниклою безвісти, повідомляє УНІАН. Внаслідок падіння дерева на автомобіль загинула людина на півночі Словенії. Смертельний випадок стався на півдні Англії.
У Німеччині на півдні федеральної землі Гессен загинув водій вантажівки під час аварії, спричиненої наслідками буревію. Він врізався на автобані в пересувний знак — сигналізатор небезпеки, встановлений під час прибирання гілок зі шляху.
У Чехії травмовано щонайменше п’ятьох людей. Без струму залишились 290 тисяч будинків. У Великій Британії пошкоджено й позбавлено струму 20 тисяч будинків. З берегів вийшло багато річок. В аеропортах скасовано близько сотні рейсів.
Дісталося й Україні. Хоч «Кіари» в нас не було, в 11 областях було знеструмлено 380 населених пунктів через шквалистий вітер, налипання мокрого снігу й спрацювання системи захисту ліній електропередач.
Оксана КРАМАРЧУК
для «Урядового кур’єра»