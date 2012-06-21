Другий день робочого візиту до Японії Президент Володимир Зеленський присвятив участі в інтронізації імператора Нарухіто й двостороннім зустрічам зі світовими лідерами.
Україна — одна з майже 200 країн, представники яких прибули в Токіо для участі в церемонії. Останнє сходження на трон японського імператора відбулося 30 років тому, а Володимир Зеленський став першим українським Президентом, запрошеним на інтронізацію. Церемонія тривала близько пів години, повідомляє Офіс Президента.
«Для мене велика честь узяти участь в інтронізації імператора Нарухіто. Проведення стародавнього обряду в сучасній Японії слугує прикладом того, як в одній державі можуть співіснувати і глибока повага до традицій, і впровадження новітніх високих технологій для поліпшення життя кожної людини», — сказав Володимир Зеленський після закінчення церемонії.
Того самого дня Президент України зустрівся з першим президентом Казахстану Нурсултаном Назарбаєвим, який привітав главу Української держави з успіхом на виборах. Під час зустрічі присутні порушували питання розпочатої Росією війни на Донбасі та окупації нею таки українського Криму. Нурсултан Назарбаєв заявив, що Казахстан завжди підтримував територіальну цілісність і суверенітет України.
Сторони обговорили позитивні зміни щодо врегулювання миру, зокрема повернення полонених і перезавантаження дипломатичних перемовин, а також наголосили на потребі проведення якнайшвидших переговорів у нормандському форматі.
«Усім нам потрібен діалог. Наші території важливі. Це землі наших пращурів, переконаний, і наших дітей», — зазначив Володимир Зеленський.
Співрозмовники також обговорили можливості зростання товарообігу між Україною та Казахстаном. А Володимир Зеленський запросив першого президента Казахстану відвідати Україну.
Питання зростання й поглиблення номенклатури товарообігу Володимир Зеленський обговорив також і з президентом Федеративної Республіки Бразилія Жаїром Болсонару. Йшлося також про низку економічних питань та ініціатив.
«Бразилія — наш головний торговельний партнер у Латинській Америці. Вітаю розширення присутності бразильських компаній в Україні та українських — у Бразилії», — зазначив Володимир Зеленський.
Президент України запропонував відновити урядову комісію, щоб узгодити всі позиції в цьому напрямі. «У нас відбудеться велика приватизація, ми зараз презентуємо чимало проєктів, які невдовзі засвідчать, що в Україну вкладати вигідно. Я вірю, що ми справді маємо побудувати потужні відносини між Україною та Бразилією», — наголосив глава Української держави.
Під час зустрічі сторони також обговорили перспективи співпраці в космічній галузі. Українська сторона запропонувала перезапустити спільний космічний проєкт з використанням космодрому «Алкантара».
Крім того, Володимир Зеленський подякував за підтримку Бразилією територіальної цілісності та суверенітету України.
Жаїр Болсонару запросив Володимира Зеленського до Бразилії та прийняв його запрошення завітати до України з візитом уже наступного року.
«Урядового кур’єра»