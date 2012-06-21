На Софійській площі в Києві розпочалася церемонія підняття Державного прапора України. Про це повідомляє Укрінформ.
У церемонії бере участь Президент Петро Порошенко.
Крім того, у День Державного Прапора Порошенко візьме участь у відкритті виставки озброєння та військової техніки «Міць нескорених» на Хрещатику.
У цей день також заплановано урочисті заходи з нагоди вручення державних нагород, сертифікатів для отримання житла військовослужбовцям Національної гвардії України у Нових Петрівцях на Київщині.
У Верховній Раді презентують почесний портал Прапора Незалежності України і відкриють за участю спікера парламенту Андрія Парубія експозицію до 25-річчя передачі Державним центром Української Народної Республіки в екзилі повноважень владі Незалежної України.