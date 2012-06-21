Погодні умови минулих осені та зими не дуже сприяли сільгоспвиробникам. Посуха триває й нині. За останніми повідомленнями обласного гідрометцентру, в багатьох районах Черкащини запаси вологи в орному шарі ґрунту становлять 13—20 мм, а в метровому — 98—159 мм, що менше, ніж середні багаторічні. Тож якщо не буде ефективних дощів надалі, в області можлива весняно-літня засуха. Як аграрії знаходять вихід із ситуації?

Як розповів заступник генерального директора з виробництва компанії «Маїс» Олег Калінчук, волога в метровому шарі ґрунту акумулюється завдяки осіннім дощам і снігу. Весняні дощі, коли вже господарства починають сіяти, наповнюють вологою лише верхній шар ґрунту. Навіть потужні зливи у весняний період не в змозі зволожити землю так, як сніговий покрив. Проте про дощі залишається тільки мріяти, а снігу взимку не було.

Компанія «Маїс» перебуває в екстремальних умовах, адже половина посівів — це насінницькі культури, які потребують від господарників пильнішої уваги і більшої турботи. Але аграрії у відчай не впадають, а працюють над тим, як згладити гострі кути погодних сюрпризів. Підприємство планомірно й чітко увійшло в посівну — спочатку сіяло соняшник, потім — товарні посіви кукурудзи, сої, а згодом — ділянки гібридизації. Залежно від погоди тут моделюють різні варіанти. Один зі стратегічних напрямів — розширення площ під поливом. Нині всі насінницькі посіви тут зрошують.

Компанія заздалегідь запаслася необхідними мінеральними добривами та засобами захисту рослин, закупила нову техніку, адже всі розуміють, що в таких умовах не мають права на помилку: потрібно якісно й рівномірно посіяти, своєчасно виконати весь необхідний комплекс сільгоспробіт. Є певні знаряддя, використовуючи які, збережуть максимум вологи. Також напрацьовано технологію, аби максимально ефективно спрацювали засоби захисту. Тому немає розриву між сівбою і внесенням засобів захисту рослин. А поки що тривають різкі коливання температури. Тепла зима — також випробування, адже добре перезимували й шкідники, й небажані мікроорганізми і насіння бур’янів.

Значних клопотів агровиробництву додає і пандемія: на підприємстві щодня перевіряють, чи ніхто не захворів із механізаторів, інших працівників. Вимірюють температуру, адже є загроза, що весь колектив може опинитися на карантині. Роздали на виробництві захисні маски, антисептики. Тепер чекають на респіратори.

Аграрії розуміють: якщо навесні не посіють, то нічого й не зберуть.

«За словами ініціаторів карантинних обмежень, аграрному сектору нібито є сприяння, але ж проаналізуймо ситуацію: позакривали обласні центри, певні населені пункти. А нам, приміром, потрібно привезти на Черкащину насіння батьківських форм із Житомирської області. Як виявилося, насіння не входить у перелік товарів, які поза карантином. Хліб, продукти харчування, антисептики, ліки та інші групи товарів входять, а насіння — ні. Тобто будь-який правоохоронець може не пропустити автомобіль сюди. Звичайно, кожен такий чинник впливає на роботу підприємства, але намагаємося мінімізувати цей вплив», — каже Олег Калінчук.

Як розповів головний агроном компанії В’ячеслав Черкащенко, ділянки під гібридизацію кукурудзи залишилися приблизно на торішньому рівні, трохи зросли площі кукурудзи й соняшнику на зерно за рахунок зменшення посівів сої. Площа значна, й ці зміни пов’язані з тим, що тут дбають про якнайвищу ефективність кожного гектара. Крім того, у структурі компанії працює підприємство «Бест потейто», яке майже на 700 гектарах уже другий рік успішно вирощує картоплю. Тут варіюють із добором посівного матеріалу і технологій.

На думку фахівця, на кількість зібраного збіжжя обов’язково вплине нестача вологи, яка спостерігається вже другий рік поспіль. Адже переживати однорічну засуху набагато легше, ніж дворічну. За його прогнозом, урожаї у зв’язку з цим можуть зменшитися, але хлібороби не з тих, хто здається: посіяне зберуть, можливо, на рівні 2017 року. Хоч оптимісти завжди сподіваються на краще.