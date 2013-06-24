Українські аграрії цього року збирають рекордний урожай гречки. Це стало можливим завдяки рекордній площі посіву цієї культури порівняно з попередніми роками та високій урожайності. На перший тиждень жовтня аграрії вже намолотили 173,8 тисячі тонн гречки, і це ще не кінець збирання. Торік усього було зібрано майже 148 тисяч тонн.

Навесні сільгосптоваровиробники збільшили площу посіву гречки порівняно з минулим роком на 20 тисяч га — до 141,5 тисячі га. Це найбільша площа за всі роки незалежності України, яку засівали цією культурою.

«Цього року завдяки сприятливим погодним умовам та Збройним силам обкіс гречки проходить швидше, ніж торік. Уже зібрано врожай з 86% площ порівняно з 49% на аналогічну дату торік. Щодо врожайності теж кращі результати: поточний показник дорівнює 1,42 т/га, торішній із приблизно такої самої частки площ становив 1,22 т/га», — наголосив перший заступник міністра аграрної політики та продовольстваКТарас Висоцький.

Мінагрополітики нагадує: 2021 року було посіяно 91,9 тисячі га гречки. Тоді було зібрано понад 105 тисяч тонн, цей показник вважали рекордним.