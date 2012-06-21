Створення ради з розвитку інновацій, завдання якої полягатиме в підтримці науки й реалізації різних проектів у реальному секторі економіки, ініціює Кабінет Міністрів. Таку мету озвучив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час зустрічі представників уряду й ділових кіл. Участь у зустрічі також взяли перший віце-прем’єр-міністр — міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів, міністр освіти і науки Лілія Гриневич, Міністр Кабінету Міністрів Олександр Саєнко, перший заступник міністра фінансів Оксана Маркарова.
«Настав час, коли маємо приділити більше уваги інноваціям, підтримці української національної науки і створити модель, де ми могли б її надбання перетворювати на реальний український продукт. Говоримо про створення ради інновацій, щоб ми могли чітко визначатися стосовно підтримки науки, створення необхідних умов для впровадження в нашу економіку кращих інноваційних ідей і, найголовніше — щоб об’єднати те, що маємо сьогодні, і впроваджувати в життя», — окреслив коло завдань Володимир Гройсман.
Україна має значний науковий, інтелектуальний потенціал, який потребує умов для розвитку. Саме тому вже зараз важливо зупинити відплив кадрів за кордон і дати їм змогу реалізувати свої ідеї в Україні — насамперед у реальному секторі. У цьому контексті глава уряду додав, що потрібно «перейти від звичного утримання закладів освіти» до створення інноваційних продуктів та інвестування в інновації, формування технологічних парків, підвищення конкурентоспроможності вітчизняної науки та економіки. А це сприятиме переходу від її сировинного типу до економіки доданої вартості всередині держави.
«Рада розвитку інновацій не має бути черговим проектом. Я б хотів створити дієвий механізм для формування системи. Коли ми створимо умови для розвитку інновацій, їх практичного впровадження, це все неодмінно працюватиме системно», — цитує департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну слова Володимира Гройсмана.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»